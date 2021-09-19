Різдво Пресвятої Богородиці: що суворо заборонено робити у велике свято

21 вересня в православній церкві відзначається - Різдво Пресвятої Богородиці - велие неперехідне (з постійною датою) двунадесяте свято. Цей день відкриває низку свят року, адже церковне новоліття настає саме з вересня.

Що заборонено робити в цей день, важливі традиції - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції свята

Цей день пов'язаний з появою на світ Діви Марії, Богородиці, матері Ісуса Христа. Ця подія потрібна, щоб підкреслити, що Божа Матір є великою праведницею, помічницею і заступницею людей.

Різдво Пресвятої Богородиці також називають Друга Пречиста (Перша - на Успіння, 28 серпня).

За старих часів зі святом Різдва Пресвятої Богородиці було пов'язано і закінчення літніх польових робіт, і люди в ці дні традиційно дякували Богородиці за зібраний урожай.

Вважалося, що Богородиця дає благополуччя, протегує землеробству, сім'ї і особливо жінкам, матерям.

За однією з традицій потрібно 21 вересня прокинутися до сходу сонця, молитися і потім, вдягнувши своє найкраще вбрання, відправлятися в храм на богослужіння.

У цей день можна звернутися до Богородиці і помолитися про рідних і близьких. А сповідатися і причаститися на свято Різдва Богородиці - велике благословення.

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

Заборонено сваритися, ображати людей, лихословити, допускати погані думки, здійснювати погані вчинки. Якщо ви у сварці з рідними або друзями, зробіть перший крок до примирення.

Робота не заборонена, але небажана сьогодні. Свій вільний час краще присвятіть молитві.

Бажано також утриматися від вживання м'ясних страв і алкоголю.

Для довідки:

Великими називаються значущі свята з урочистим богослужінням. До них належать всі двунадесяті свята (дванадцять найважливіших після Великодня свят в православ'ї), а також п'ять інших (Покров 14 жовтня, Обрізання Господнє, 14 січня, Різдво Іоанна Предтечі, 7 липня, День Петра і Павла 12 липня, Усікновення глави Іоанна Предтечі, 11 вересня).