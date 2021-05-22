Чи можна здати євробляху на розборку: які ризики і чи буде штраф

Чи можна здавати євробляхи в Україні на розборку? Цим питанням досить часто задаються власники автомобілів на єврономерах, або ті, хто займається "пригоном" машин з країн Європи.

Які санкції загрожують тому, хто хоче здати своє авто на розборку, та про суми штрафів розповіли на Facebook -сторінці "Авто Євро Сила".

Митний режим. Це, кажуть спеціалісти, перше, що потрібно знати.

Якщо авто ввозили особисто ви в митному режимі "транзит" чи "тимчасове ввезення" (консульський облік) - здавши євробляху на розборку ви з 15 листопада 2021 року отримаєте митний штраф 170 тис. грн.

Крім того, якщо навіть ви особисто не ввозили авто, якщо купували страховку на автомобіль, то інформація зі страхової компанії про те, що ви експлуатуєте машину, передана до митних органів.

"Тому, після закінчення строку на розмитнення - 15 листопада 2021 року, митниця може викликати вас для уточнення інформації, з якою метою ви купували страховку, та може скласти протокол на 170 тис. грн", - кажуть автомобільні експерти.

Ну і ще. Якщо ви на євроблясі мали поліцейські штрафи, або були у ДТП, то в такому разі інформацію про вас, як особу, яка експлуатувала такий автомобіль, поліцією була передана на митницю.

Тому у разі не розмитнення автомобіля чи не вивезення у строк до 15 листопада, митниця теж випише штраф у розмірі 170 тис. грн.