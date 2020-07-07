Для в'їзду українців відкриті 23 країни: список

Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Цей перелік включає і країни, куди потрібна віза

Українські громадяни станом на зараз можуть в'їхати у 23 країни. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

"Країни, які відкриті для українців, їх загалом 23. Ці 23 країни включають ті держави, в які потрібна віза. Тобто, в'їхати можна, але з візою. А також діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватись деяких правил", - заявив Кулеба.

До переліку країн входять:

Найпопулярніші напрямки

Туреччина

Сербія

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Білорусь

Великобританія

США

Мексика

Єгипет

Туніс

Республіка Корея

Менш популярні напрямки

Ірак

Іран

Афганістан

Південний Судан

Ефіопія

Бурунді

Сомалі

Кенія

Замбія

Танзанія

Сейшельські острови

Нагадаємо, МЗС закликає не продавати авіаквитки українцям, яких можуть не пустити на кордоні; міністерство просить МІУ і Державіаслужбу провести роз'яснювальну роботу з авіакомпаніями.

Нагадаємо, МЗС закликає не продавати авіаквитки українцям, яких можуть не пустити на кордоні; міністерство просить МІУ і Державіаслужбу провести роз'яснювальну роботу з авіакомпаніями.

Так, 17 українських туристів вилетіли в Афіни з Києва рейсами Ryanair і Wizz Air; але через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн їх не випустили з аеропорту.

Як писало РБК-Україна, їх повернення заплановано на 7 липня.

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Автор: Анастасия Светлевская