Для в'їзду українців відкриті 23 країни: список

Цей перелік включає і країни, куди потрібна віза
Українські громадяни станом на зараз можуть в'їхати у 23 країни. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза.
Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.
"Країни, які відкриті для українців, їх загалом 23. Ці 23 країни включають ті держави, в які потрібна віза. Тобто, в'їхати можна, але з візою. А також діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватись деяких правил", - заявив Кулеба.
До переліку країн входять:
Найпопулярніші напрямки
Менш популярні напрямки
Нагадаємо, МЗС закликає не продавати авіаквитки українцям, яких можуть не пустити на кордоні; міністерство просить МІУ і Державіаслужбу провести роз'яснювальну роботу з авіакомпаніями.
Нагадаємо, МЗС закликає не продавати авіаквитки українцям, яких можуть не пустити на кордоні; міністерство просить МІУ і Державіаслужбу провести роз'яснювальну роботу з авіакомпаніями.
Так, 17 українських туристів вилетіли в Афіни з Києва рейсами Ryanair і Wizz Air; але через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн їх не випустили з аеропорту.
Як писало РБК-Україна, їх повернення заплановано на 7 липня.
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Автор: Анастасия Светлевская