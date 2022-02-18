Українцям розповіли, як відрізнити натуральну оливкову олію від підробки

В Україні на ринках продавці все частіше почали продавати підроблену оливкову олію. Під виглядом натуральної торгують соняшниковою із різними домішками та ароматизаторами.

Зазначимо, що непідготовлений покупець практично не зможе відрізнити натуральний продукт від підробки, йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Як відрізнити

За словами виконавчого директора Спілки споживачів України Максима Несміянова, існує спосіб, який допоможе відрізнити фальсифікат оливкової олії від натурального продукту. Щоправда, цей методі діє лише у холодну пору року.

Справжня оливкова олія на холоді швидко густіє, а підробка зберігає однакову густину за будь-якої температури. Експерт пояснив, що це пов'язано із замерзанням жирних кислот і натурального воску, які містяться в плодах оливи.

Окрім того, оливкова олія першого віджиму не може продаватися дешевше, ніж за 300 гривень. До того ж на підробку вказує тара, адже натуральний продукт має продаватися у скляних пляшках.

Важливо також звертати увагу на термін придатності продукту. Експерт радить купувати оливкову олію у великих торгових мережах, адже там менший шанс натрапити на підробку, ніж на ринку чи в інтернеті.

Додамо, що оливкова олія містить багато корисних властивостей, а саме: