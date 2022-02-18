Украинцам рассказали, как отличить натуральное оливковое масло от подделки
В Украине на рынках продавцы все чаще начали продавать поддельное оливковое масло. Под видом натурального торгуют подсолнечным с различными примесями и ароматизаторами.
Отметим, что неподготовленный покупатель практически не сможет отличить натуральный продукт от подделки, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".
Как отличить
По словам исполнительного директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова, существует способ, который поможет отличить фальсификат оливкового масла от натурального продукта. Правда, этот метод действует только в холодное время года.
Настоящее оливковое масло на холоде быстро густеет, а подделка сохраняет одинаковую плотность при любой температуре. Эксперт пояснил, что это связано с замерзанием жирных кислот и натурального воска, которые содержатся в плодах оливы.
Кроме того, оливковое масло первого отжима не может продаваться дешевле, чем за 300 гривен. К тому же на подделку указывает тара, ведь натуральный продукт должен продаваться в стеклянных бутылках.
Важно также обращать внимание на срок годности продукта. Эксперт советует покупать оливковое масло в крупных торговых сетях, ведь там меньше шанс нарваться на подделку, чем на рынке или в интернете.
Добавим, что оливковое масло содержит много полезных свойств, а именно:
- Регулярное употребление оливкового масла - отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: оно укрепляет сосуды и делает их более эластичными;
- Оливковое масло полезно тем людям, которые перенесли сложную операцию или тяжелую болезнь. Она помогает организму быстрее восстановиться и прийти в форму;
- Оливковое масло выводит из организма токсины;
- При курении или употреблении спиртных напитков масло помогает освободить дыхательные пути, а также снижает вредное влияние никотина на внутренние органы;
- Наибольшая ценность такого масла - ненасыщенные жирные кислоты, польза которых неоценима. Эти вещества укрепляют кровеносные сосуды и улучшают зрение.
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