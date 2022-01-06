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В Україні соняшникова олія за ціною зрівнялася з оливковою: у мережі показали доказ

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Четвер 06 січня 2022 08:50
В Україні соняшникова олія за ціною зрівнялася з оливковою: у мережі показали доказ В Україні подорожчала соняшникова олія (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні соняшникова олія не припиняє дорожчати. Так, зараз її ціна зрівнялася з оливковою олією демократичних марок.

На це звернув увагу журналіст Єгор Чечеринда.

"Чудеса українського ціноутворення. Олія українська соняшникова "Чумак" 0.9 літра - 73.99 грн. (В перерахунку на 1 літр - це 82.21 грн).Олія італійська оливкова "Santolino" 1 літр - 89.99... Одна зроблена з соняха та приїхала з Полтави (300 км від Києва), інша - зроблена в Італійському місті Барі (2.650 км від Києва)", - написав Чечеринда.

Журналіст дивується, чому український соняшник коштує дорожче італійських оливок.

"Про сплачене на кордоні мито і різницю в заробітних платах працівників, які виготовили це масло в Барі і Полтаві – я краще промовчу. Як і про те, на скільки саме соняшник дешевше оливок", - резюмував він.

В Україні соняшникова олія за ціною зрівнялася з оливковою: у мережі показали доказВ Україні соняшникова олія за ціною зрівнялася з оливковою: у мережі показали доказВ Україні соняшникова олія продовжує дорожчати (фото: facebook.com/checherynda)

У коментарях деякі українці заперечили журналісту.

  • То олія для смаження. Мала б бути ще дешевшою. Але українську соняшникову вже теж давно не використовую - хіба з малих крафтових олівярень.
  • В Італії шалені дотації на аграрний експорт. Мільярди євро.
  • В ЄС знижене ПДВ на продуктові товари і серйозні дотації виробникам. Все інше робить ринок. Зради немає.
  • За рахунок такого внутрішнього ціноутворення наші олійні Бароні освоюють зовнішні ринки.
  • А потім наші товаровиробники плачуть, що іноземний товар витісняє наш.

Нагадаємо, що Україна є один з найбільших виробників і експортерів масла в світі.

Як ми раніше писали, уряд обмежив торгову націнку на хліб в Україні.

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