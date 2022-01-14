ru ua
Пт, 14 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ця олія є найкращою для приготування їжі: знижує ризик смерті від раку

Новость на русском →
П'ятниця 14 січня 2022 15:39
Ця олія є найкращою для приготування їжі: знижує ризик смерті від раку На якій олії краще смажити (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто впевнений, що соняшникова олія – ​​це кращий варіант для приготування їжі, оскільки вона є, дешевою, практично не має запаху і не містить в складі холестерину. Однак, вчені провели дослідження, яке показало, що приготування їжі з оливковою олією знижує ризик смертельних захворювань.

Про це повідомляють у журналі Американського коледжу кардіологів.

Тому, якщо ви любите готувати на оливковій олії або навіть збризкуєте нею листову зелень для гарніру, то вам пощастило. Все тому, що вона знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань, раку, нейродегенеративних та респіраторних недугів.

В експерименті взяли участь 92 тис. чоловіків та жінок у Сполучених Штатах, які не мали серцево-судинних захворювань. Дослідження дійшло висновку, що учасники з високим споживанням оливкової олії (не менше половини столової ложки на день) були пов'язані з нижчим ризиком смертності від усіх причин у порівнянні з тими, хто рідко вживав оливкову олію.

Ця олія є найкращою для приготування їжі: знижує ризик смерті від ракуНа оливковій олії краще смажити (freepik)

Окрім того, високе споживання оливкової олії було пов'язане зі зниженням ризику смертності від серцево-судинних захворювань на 19%, зниженням ризику смертності від раку на 17%, зниженням ризику смертності від нейродегенеративних захворювань на 29%.

За словами вчених, оливкова олія не тільки може знизити ризик інсульту та серцевих захворювань, але й також знизить ризик ревматоїдного артриту та діабету.

Оливкова олія є здоровим джерелом ненасичених жирів, які можуть допомогти знизити рівень холестерину в крові та полегшити запалення.

Раніше ми повідомляли, що в Україні змінилися ціни на соняшникову олію.

Також ми писали, як швидко розм'якшити масло без мікрохвильової печі.

Читайте РБК-Україна в Google News
масло
LITE
Послизнулася на ганку будинку: Могилевська розповіла про неприємності через Полякову
Послизнулася на ганку будинку: Могилевська розповіла про неприємності через Полякову