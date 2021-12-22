Українцям пояснили, як захистити авто від викрадення: ці поради не можна ігнорувати

В Україні водії все частіше втрачають дорогі авто, привезені з США. Все тому, що водії нехтують елементарними правилами захисту свого майна.

У поліції кажуть, що за перше півріччя поточного року зафіксували 1475 викрадень – це найнижчий показник за останні п'ять років. До того ж зазначають, що автовикрадачі підстерігають біля вікон квартири або на закритій стоянці. Полюють автокрадії як за вітчизняними, так і за елітними машинами.

"Вже місяць киянин Андрій не може спати спокійно: його машину, яку він пригнав із США, вартістю в півмільйона гривень, викрали прямо з-під під'їзду! Власник, де тільки не шукав, до кого тільки не звертався, а результату – нуль", - йдеться в повідомленні.

У поліції тільки розводять руками, тому що Київ – один з лідерів автовикрадачів. Серед автокрадіїв найбільшою популярністю користується Toyota Land Cruiser, Hyundai Tucson, Audi Q7 та Volkswagen Tiguan.

Експерти кажуть, що вкрасти можна будь-яке авто. Однак, чим більше витрачається часу на злом, тим менш привабливим стає авто для викрадачів.

Тому на автомобіль обов'язково потрібно встановити сигналізацію, іммобілайзер - пристрій, який не дасть завести автомобіль навіть з рідним ключем.