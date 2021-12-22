Украинцам объяснили, как защитить авто от угона: эти советы нельзя игнорировать

В Украине водители все чаще теряют дорогие авто, привезенные из США. Все потому, что водители пренебрегают элементарными правилами защиты своего имущества.

В полиции говорят, что за первое полугодие текущего года зафиксировали 1475 угонов – это самый низкий показатель за последние пять лет. К тому же отмечают, что автоугонщики подстерегают у окон квартиры или на закрытой стоянке. Охотятся автоворы как за отечественными, так и за элитными машинами.

"Уже месяц киевлянин Андрей не может спать спокойно: его машину, которую он пригнал из США, стоимостью в полмиллиона гривен, похитили прямо из-под подъезда! Владелец, где только не искал, к кому только не обращался, а результата – ноль", - говорится в сообщении.

В полиции только разводят руками, потому что Киев – один из лидеров автоугонщиков. Среди автоворов наибольшей популярностью пользуется Toyota Land Cruiser, Hyundai Tucson, Audi Q7 и Volkswagen Tiguan.

Эксперты говорят, что украсть можно любое авто. Однако, чем больше тратится времени на взлом, тем менее привлекательным становится авто для угонщиков.

Поэтому на автомобиль обязательно нужно установить сигнализацию, иммобилайзер - устройство, которое не даст завести автомобиль даже с родным ключом.