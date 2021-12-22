Як безпечно їздити в снігопад та ожеледь: важливі поради для водіїв

Автомобілістам розповіли про основні правила їзди в снігопад та ожеледицю. Також водіїв просять дотримуватись правил дорожнього руху та стежити за технічною справністю автомобіля.

Очистіть автомобіль від снігу

Спочатку на машині потрібно очистити лобове скло, бокові вікна та зовнішні дзеркала заднього виду. Важливо зчистити сніг із даху авто, адже він може скотитися на лобове скло під час руху.

Стежте за технічним станом

Потрібно завжди переконуватись, що автомобіль перебуває в робочому стані. Також експерти радять звертати увагу на стан шин, справність гальм та працездатність фар.

Необхідно їхати якнайповільніше

Велика швидкість під час ожеледиці збільшує ризик втрати управління. Занесення транспортного засобу часто передбачає, що машина їхала занадто швидко для цих умов.

Під час заносу необхідно вирулювати у бік замету

Якщо автомобіль почав ковзати, то водіям рекомендують випрямити транспортний засіб у заносі. Окрім того, це допоможе повернутися у попередній напрямок руху.

Дотримуйтесь дистанції

Як відомо, гальмівний шлях на снігу та льоду значно збільшується. Зокрема, в умовах ожеледиці він може бути в 10 разів довшим. Тому вкрай важливо дотримуватися дистанції.

Уникайте різких маневрів

Різке гальмування або рух убік в умовах ожеледиці загрожує ДТП. При повороті наперед знижуйте швидкість, обережно натискаючи педаль гальма. Різке прискорення на виході з повороту може призвести до пробуксування коліс та занесення.