Ці поради водіям можуть вберегти життя під час снігопаду: запам'ятайте їх раз і назавжди

Міста України і зокрема Київ накриває снігом . Погіршення погодних умов в різних регіонах - причина водіям бути максимально уважними на дорогах. Те ж стосується, до слова, і пішоходів.

Ми зібрали кілька простих порад, які зможуть вберегти життя автомобілістів і людей, які ходять тротуарами у негоду. Всі вони - у нашому матеріалі нижче.

Поради автолюбителям під час снігопаду

Коли автошляхи вкриті снігом, водіям радять не змінювати смуги руху без потреби. Адже у такому випадку між ними буде утворюватися колія із засніженої "каші".

У той же час під час снігопаду видимість гірша. А тому необережне водіння загрожує втратою управління, особливо якщо колесо потрапить на слизьку розмітку.

Не змінюйте смуги руху без потреби (фото: РБК-Україна)

Також експерти радять водіям знайти вкритий снігом майданчик і попрактикувати контрольоване ковзання, довівши ці навички до автоматизму. Тоді занос у негоду не стане для вас раптовим.

Ще одна важлива порада стосується експлуатації авто в морозну погоду. Так, водіям бажано під час "мінусів" не користуватися ручними гальмами. Річ у тім, що через особливості конструкції механізму в ньому конденсується волога. Внаслідок цього колодки примерзають й авто не знімається з ручного гальма.

А ще не забувайте про зимові шини! Адже навіть зношені зимові шини при морозі і снігопаді, кажуть спеціалісти, - це краще за будь-які нормальні всесезонні покришки.

Ну і ніколи не включайте "круїз-контроль" за поганих умов на дорозі.

І останнє: якщо ви втратили контроль над автомобілем під час снігопаду, то в жодному разі не припиняйте спробу уникнути занесення!

Будьте уважні за кермом під час снігопаду (фото: РБК-Україна)

Як пішоходам поводитися під час снігопаду

Ось кілька простих порад, дотримання яких допоможе уникнути травм і ДТП:

при ходьбі ступайте на всю підошву

не тримайте руки в кишенях

якщо втрачаєте рівновагу - спробуйте швидко присісти

у разі падіння напружуйте м'язи та згрупуйтеся - це поможе зменшити можливі ушкодження

не перебігайте дорогу перед авто

обходьте металеві кришки люків

Також не забувайте, що згідно з розрахунками автоекспертів, людину в темному одязі видно за 18 метрів, у світлому - за 55, а зі світловідбивачами - 150 метрів.

Водії з досвідом кажуть, що в негоду гальмівний шлях довший, а пішоходів взагалі майже не помітно.

Тому будь уважні, йдучи по обочині або посеред дороги, де, на вашу думку, рідко їздять машини.

Пішоходам не слід забувати про правила пересування під час снігопаду (фото: РБК-Україна)