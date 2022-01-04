ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Хто з українців отримає подвійне зарахування стажу до пенсії

Новость на русском →
Вівторок 04 січня 2022 19:25
Хто з українців отримає подвійне зарахування стажу до пенсії Кому зарахують подвійний стаж до пенсії (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Пенсії в Україні можна отримувати раніше, тому що що страховий стаж в деяких випадках можуть зарахувати в подвійному розмірі при обчисленні виплат.

Про це йдеться у змінах до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Так, зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали в:

  • протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров’я;
  • психіатричних закладах охорони здоров’я;
  • відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) чи хворі на СНІД;
  • інфекційних установах реанімаційних відділень закладів охорони здоров’я.

Окрім того, якщо пенсіонер працював у вищезгаданих закладах до 1 січня 2004 року, то у подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді та страховий стаж.

А після 1 січня 2004 року вже в подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.

Таким чином, робота медичних працівників у венерологічних диспансерах, відділеннях, кабінетах, палатах, які працюють з даними хворими, зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі. Зокрема, для цього потрібно до управління Пенсійного фонду України подати відповідну довідку медустанови.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, коли і як перерахують пенсії працюючим пенсіонерам.

Також ми писали, що названо головну умову дострокового виходу на пенсію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії Пенсія в Україні
LITE
Голлівудська пара! Романтичні Потап і Каменських вразили несподівано шикарними святковими образами
Голлівудська пара! Романтичні Потап і Каменських вразили несподівано шикарними святковими образами