Як зростатимуть пенсії у 2022 році: дати та суми підвищень

Міністерство соціальної політики склало календар перерахунку пенсій на 2022 рік, який включає 12 етапів адресного підвищення пенсій різним категоріям пенсіонерів. Середня пенсія на кінець року складатиме 4,5 тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, на 2021 рік календар підвищень пенсій рік включає:

У січні - підвищення пенсій людям, що отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС. Ці пенсії будуть обчислюватись, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року (6500 гривень).

Також у січні встановлять набавку у 9% до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 році.

У березні - щорічна планова індексація пенсій. Планується, що індексацію поширять на виплати і для категорій пенсіонерів, яких виключили із цього механізму у 2017 році, а саме: держслужбовців, науковців, журналістів, військових.

У квітні - перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Автоматичний перерахунок пенсій враховує набутий стаж роботи і заробітну плату, яку отримує працюючий пенсіонер.

У липні - підвищення у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальні пенсії зростуть з 1 934 до 2 027 гривень. Також зростуть і пенсійні надбавки, прив’язані до показника прожиткового мінімуму.

У жовтні - запровадження доплат по 300 гривень для пенсіонерів у віці 70-75 років. Крім того, пенсіонерам встановлять мінімальну пенсійну виплату 3000 грн за наявності страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для людей 70-75 років з меншим стажем (від 20 до 30 років у жінок і та від 25 до 35 років у чоловіків) пенсійні виплати складатимуть від 2 500 грн до 3 000 грн.

У жовтні мінімальна зарплата зросте до 6 700 гривень, через що мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) підвищать з 2 600 до 2 680 грн.

У грудні мінімальні пенсії зростуть з 2 027 до 2 093 грн. Пенсійні надбавки зростуть через підвищення прожиткового мінімуму. Для непрацюючих пенсіонерів віком 60-70 років за наявності достатнього стажу мінімальна пенсія становитиме 2 500 гривень. Для пенсіонерів з меншим стажем пенсійна виплата становитиме від 2 093 до 2 500 гривень.

"В результаті реалізації запланованих на наступний рік підвищень середня пенсія на кінець 2022 року складатиме 4533 грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, у держбюджеті закладено зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Мінімальна пенсія становитиме з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.