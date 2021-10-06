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Українцям пояснили, як проводитимуть виплати по електронному лікарняному

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Середа 06 жовтня 2021 08:06
Українцям пояснили, як проводитимуть виплати по електронному лікарняному Колаж РБК-Україна: у Фонді соцстрахування розповіли про виплати по електронним лікарняним
Автор: Володимир Костирін

Україна перейшла на електронні лікарняні від 1 жовтня, і такі документи стають підставою для нарахування виплат лише через 7 днів після дати свого закриття, розповіла заступник начальника управління страхових виплат та матеріального забезпечення, начальник відділу матеріального забезпечення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Анна Харченко.

Про це передали в прес-службі Фонду.

Вона зазначила, що при створенні медичного висновку, на підставі якого формується електронний лікарняний, можуть бути допущені помилки, технічні неточності, зазначена недостовірна інформація.

"У такому випадку лікар упродовж 7 днів з дня формування може внести до нього зміни - для цього створюється окремий коректний медичний висновок, за яким створюється новий е-лікарняний. А електронний лікарняний, який сформувався за першим, помилковим медичним висновком, змінить свій статус на "помилково сформований"", - пояснила Харченко.

Таким чином, з цією нормою пов'язана дата, з якою Е-лікарняний може бути використаний роботодавцем для призначення матеріального забезпечення - з 1 жовтня такий документ вважається виданим і є готовим до оплати через повні 7 днів після дати свого закриття.

У Фонді соцстрахування навели такий приклад: Е-лікарняний, створений 1 жовтня строком на 10 днів, має дату закриття 10 жовтня, і вважатиметься виданим (стане готовим до оплати) з 18 жовтня.

"Зверніть увагу, що в особистих кабінетах на вебпорталі Пенсійного фонду Е-лікарняний може мати статус "готовий до сплати" вже на наступний день після дати закриття, однак брати його до роботи і починати процедуру призначення матеріального забезпечення варто лише на восьмий день", - йдеться в публікації.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, у яких випадках можна отримати паперові лікарняні замість електронних.

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Фонд соцстрахування
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