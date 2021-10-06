Українцям пояснили, як проводитимуть виплати по електронному лікарняному

Україна перейшла на електронні лікарняні від 1 жовтня, і такі документи стають підставою для нарахування виплат лише через 7 днів після дати свого закриття, розповіла заступник начальника управління страхових виплат та матеріального забезпечення, начальник відділу матеріального забезпечення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Анна Харченко.

Вона зазначила, що при створенні медичного висновку, на підставі якого формується електронний лікарняний, можуть бути допущені помилки, технічні неточності, зазначена недостовірна інформація.

"У такому випадку лікар упродовж 7 днів з дня формування може внести до нього зміни - для цього створюється окремий коректний медичний висновок, за яким створюється новий е-лікарняний. А електронний лікарняний, який сформувався за першим, помилковим медичним висновком, змінить свій статус на "помилково сформований"", - пояснила Харченко.

Таким чином, з цією нормою пов'язана дата, з якою Е-лікарняний може бути використаний роботодавцем для призначення матеріального забезпечення - з 1 жовтня такий документ вважається виданим і є готовим до оплати через повні 7 днів після дати свого закриття.

У Фонді соцстрахування навели такий приклад: Е-лікарняний, створений 1 жовтня строком на 10 днів, має дату закриття 10 жовтня, і вважатиметься виданим (стане готовим до оплати) з 18 жовтня.

"Зверніть увагу, що в особистих кабінетах на вебпорталі Пенсійного фонду Е-лікарняний може мати статус "готовий до сплати" вже на наступний день після дати закриття, однак брати його до роботи і починати процедуру призначення матеріального забезпечення варто лише на восьмий день", - йдеться в публікації.