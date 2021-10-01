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Україна перейшла на електронні лікарняні: в яких випадках можна отримати паперові

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П'ятниця 01 жовтня 2021 14:00
Україна перейшла на електронні лікарняні: в яких випадках можна отримати паперові В Україні перейшли на електронні лікарняні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з 1 жовтня запроваджено електронні лікарняні. Їх оформлення відбуватиметься виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров'я. Видача паперового лікарняного можлива в 4 випадках.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Є чотири випадки, коли будуть ще видаватися і паперові лікарняні. Зокрема, це продовження і закриття листків непрацездатності, які були оформлені до 1 жовтня. Коли відбувається закінчення терміну, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни з медичним висновком. У таких випадках це буде розглядатися на базі лікарського закладу консультативною комісією, підписується безпосередньо керівником установи", - розповів Ляшко.

Також паперові лікарняні будуть видаватися при технічних проблемах.

"Коли виникне технічна проблема і протягом 7 днів не можна буде передати дані з електронної охорони здоров'я у ПФУ. Коли застрахованій особі протягом двох місяців з дня народження дитини на підставі свідоцтва про народження видається довідка за формою 147 о ", - сказав Ляшко.

Зазначимо, що для отримання лікарняного людина повинна бути офіційно оформлена на роботі, а також повинна мати трудовий стаж не менше 3 років.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2021 року в Україні для працівників оформлятимуть виключно електронні лікарняні. Система запрацювала ще в червні, а у вересні медичні установи повинні були вже перейти на оформлення тільки цифрових документів.

Раніше ми писали, як правильно оформити електронний лікарняний.

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