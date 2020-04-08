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В МВС пояснили, як проводити освячення великодніх пасок в умовах карантину

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 23:57
В МВС пояснили, як проводити освячення великодніх пасок в умовах карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розроблені різні сценарії для запровадження у містах та сільській місцевості

Для проведення обряду освячення пасок та пасхальних кошиків на Великдень в умовах карантину через коронавірус у цьому році існуватиме декілька можливостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Так, зазначається, що у містах, священнослужителі можуть бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини, для освячення там пасок, таким чином усі бажаючі можуть купити вже освячений хліб.

У сільській місцевості, віряни зможуть виставити пасхальні кошики за ворота, а священник матиме змогу пройти вулицями та освятить їх. В МВС наголошують, що таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми.

Крім того, узгоджено, що служби у храмах проводитимуться, однак, за участю не більше десяти осіб - для парафіян трансляція відбуватиметься у режимі онлайн.

У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя.

Вірянам не забороняється відвідувати храм у індивідуальному порядку в час відсутності проведення богослужінь, але в такому разі кількість осіб, які одночасно перебувають разом не повинна бути більше двох у великих храмах та однієї у храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителя. Усі присутні зобов’язані носити маски, а ззовні не повинно бути черг.

РБК-Україна писало, що українські церкви запропонували Кабінету міністрів свій порядок проведення богослужінь під час карантину, введеного у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що на Великдень богослужіння у рамках карантину через пандемію коронавірусу не скасовуватимуть, а транслюватимуть наживо.

Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень Церкви України пропонують свій порядок проведення богослужінь під час карантину
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