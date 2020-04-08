Церкви України пропонують свій порядок проведення богослужінь під час карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Свої пропозиції рада церков спрямувала уряду

Українські церкви запропонували Кабінету міністрів свій порядок проведення богослужінь під час карантину, введеного у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомила Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО).

У ВРЦіРО нагадали, що відповідно до постанови уряду, в Україні заборонено проведення масових заходів, включно з релігійними. При цьому в роз'ясненні Кабміну говориться про те, що робота церков не забороняється.

"Однак на місцях представники поліції та місцевої влади по-різному тлумачать карантинні обмеження, інколи вимагаючи повного закриття храмів, що є порушенням статті 35 Конституції України", - пояснили у раді церков.

Так, задля вирішення непорозумінь церкви розробили свій порядок проведення богослужінь в умовах карантину та спрямували його прем'єру Денису Шмигалю та Міністерству внутрішніх справ України.

Церкви пропонують встановити такий порядок організації богослужінь:

богослужіння та релігійні обряди не заборонені та можуть проводитися за умови дотримання обмеження щодо їх масовості (тобто дозволяється перебувати у храмі чи іншому приміщенні релігійної організації до 10 осіб сукупно із розрахунку 1 особа на 5 м. кв.);

священнослужителів та осіб, залучених до організації богослужінь і забезпечення їх відеотрансляції, додати до переліку осіб, які можуть користуватися громадським транспортом, а також особистим чи службовим автомобілем (у разі введення таких обмежень), з метою проїзду до/з релігійної споруди чи іншого приміщення релігійної організації;

священнослужителі та особи, задіяні в організації богослужінь і їх відеотрансляції, мають право підтверджувати службову мету свого пересування до/з релігійної споруди супровідним листом на бланку релігійної організації чи службовим посвідченням, виданим релігійною організацією;

забезпечити право священнослужителів та осіб, задіяних в організації богослужінь, на вільне пересування з метою проведення богослужінь і забезпечення їх відеотрансляції для віруючих.

Нагадаємо, раніше в Українській греко-католицькій церкві заявляли, що не будуть скасовувати богослужіння на Великдень через введений карантин в Україні. Українська влада забезпечить можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо.