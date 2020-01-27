ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У роботі YouTube стався збій

Новини » Телеком & IT     27.01.2020 - 20:19
У роботі YouTube стався збій
Ілюстративне фото (getty images)

Скарги почали надходити близько 18:14

Користувачі відеосервісу YouTube повідомили про збої в роботі сайту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Зазначимо, що найбільшу кількість проблем відчувають користувачі з США, Японії, Європи і Південної Америки.

За даними Downdetector, 48% користувачів скаржаться на збої в роботі сайту, 38% - на проблеми з переглядом відео, 13% - на проблеми зі входом в особисті акаунти.

Нагадаємо, 19 січня в роботі програми WhatsApp стався збій. Повідомлялося, що збої в месенджері спостерігалися приблизно з 12:35 за київським часом. Користувачі зазнавали труднощів з підключенням до сервера (92%), доступом до веб-сайту (3%) і авторизацією (3%). Також, користувачі соціальних мереж поскаржилися на некоректну роботу месенджера. Зокрема, вони відзначили, що в додаток перестало завантажуватися фото і відео, а також виникли проблеми з відправленням і одержанням голосових повідомлень.

Як повідомляло РБК-Україна, користувачі смартфонів, які працюють на базі Windows Phone, з 31 грудня не можуть користуватися месенджером WhatsApp. Також з лютого месенджера позбудуться також і власники пристроїв на базі Android і iOS, зокрема версій Android 2.3.7 і старше і iOS 8 і старше.

В роботі WhatsApp стався збій YouTube буде видаляти відео і коментарі з прихованими погрозами
Новини України YouTubeсбой
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся