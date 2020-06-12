В українській авіакомпанії назвали вимоги до пасажирів і причини для скасування рейсу
В Україні змінюють правила для авіаперельотів (ілюстративне фото: freepik.com)
У МАУ розповіли про обов'язкові правила для пасажирів на період карантину
Авіакомпанія МАУ розповіла про нові правила для пасажирів після відновлення регулярного авіасполучення з 15 червня в умовах пандемії.
Так, вводяться посилені заходи безпеки та санітарних норм. Про це йдеться в повідомленні на сайті МАУ.
Перед виконанням кожного рейсу будуть проводити індивідуальну оцінку ризиків польоту, враховуючи наступні дані:
- підтверджені випадки зараження COVID-19 в пункті призначення (місто, в якому знаходиться аеропорт прибуття)
- рекомендації уповноважених держорганів України та країни призначення;
- кількість пасажирів на рейсі
- тривалість польоту
Наголошується, що при високому ступені ризику авіакомпанія не буде виконувати рейс.
Правила для пасажирів при здійсненні авіарейсів з 15 червня
- Всі пасажири повинні бути в масках як в самому аеропорту, так і на борту літака, під час пересадки тощо
- У термінал зможуть потрапити тільки пасажири, персонал авіакомпаній та аеропорту, а також люди, які супроводжують особливі категорії пасажирів: дітей, людей з обмеженою можливістю рухатися тощо
- Дотримання соціальної дистанції в 1,5-2 метра
- Оплачувати товари та послуги в аеропорту і в літаку можна тільки безконтактно банківськими картами
- Годувати на борту літака будуть продуктами в закритій упаковці, а напої стануть подавати в одноразовому посуді. Заборонять роздачу напоїв на розлив (крім кави та чаю).
Раніше ми писали про те, що в Україні з понеділка, 15 червня, збільшать внутрішні авіарейси, і розповідали про ціни та нові правила.
Додамо також, що нещодавно у МОЗ назвали українцям правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії.
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Автор: Володимир Костирін
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