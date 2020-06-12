В украинской авиакомпании назвали требования к пассажирам и причины для отмены рейса

В Украине меняют правила для авиаперелетов (иллюстративное фото: freepik.com)

В МАУ рассказали об обязательных правилах для пассажиров на период карантина

Авиакомпания МАУ рассказала о новых правилах для пассажиров после возобновления регулярного авиасообщения с 15 июня в условиях пандемии.

Так, вводятся усиленные меры безопасности и санитарных норм. Об этом говорится в сообщении на сайте МАУ.

Перед выполнением каждого рейса будут проводить индивидуальную оценку рисков полета, учитывая следующие данные:

подтверждены ли случаи заражения COVID-19 в пункте назначения (город, в котором находится аэропорт прибытия)

рекомендации уполномоченных госорганов Украины и страны назначения;

количество пассажиров на рейсе

продолжительность полета.

Отмечается, что при высокой степени риска авиакомпания не будет выполнять рейс.

Правила для пассажиров при осуществлении авиарейсов с 15 июня

Все пассажиры должны быть в масках как в самом аэропорту, так и на борту самолета, во время пересадки и так далее

В терминал смогут попасть только пассажиры, персонал авиакомпаний и аэропорта, а также люди, которые сопровождают особые категории пассажиров: детей, людей с ограниченной подвижностью и так далее

Соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра.

Оплачивать товары и услуги в аэропорту и в самолете можно только бесконтактно банковскими картами

Кормить на борту самолета будут продуктами в закрытой упаковке, а напитки станут подавать в одноразовой посуде. Запретят раздачу напитков на разлив (кроме кофе и чая).

Ранее мы писали о том, что в Украине с понедельника, 15 июня, увеличат внутренние авиарейсы, и рассказывали о ценах и новых правилах.

Добавим также, что недавно в Минздраве назвали украинцам правила въезда в туристические страны в условиях пандемии.

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Автор: Владимир Костырин