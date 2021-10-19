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В українському університеті на вчителя фізики навчається один студент: єдиний на потоці

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Чернігів, Вівторок 19 жовтня 2021 19:53
В українському університеті на вчителя фізики навчається один студент: єдиний на потоці В університеті Чернігова на фізика навчається лише один студент (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Т. Шевченка цьогоріч на вчителя фізики вступив лише один першокурсник. Все через те, що тенденція на природничі спеціальності кожного року зменшується.

Про це повідомляє "Суспільне".

Чому зменшився попит на спеціальності

За словами завідувача кафедри фізики та астрономії Юрія Дятлова, зменшення кількості абітурієнтів на такі спеціальності розпочалася ще у 2000-х роках.

Зокрема, у 2006 – 2007 роках із кафедри фізики цього вишу випустилися останні великі групи, а це приблизно 40 людей. Все тому, що абітурієнти розуміють, що вчитися буде не легко, а перспективи дуже малі. Окрім того, вчительські спеціальності вже не в пріоритеті та з кожним роком все відходять.

Так, цього року до "Чернігівського колегіуму" вступив лише один абітурієнт Ростислав Корнієнко.

"Страшні в мене результати, 103 бали із ЗНО. Чесно кажучи, це було майже спонтанно. Взагалі, в школі класу до 11 я фізику не любив. Але під кінець школи я вирішив, що, все ж таки, хочу піти на фізику", – розповідає студент.

Також хлопець розповів, що не знає чи працюватиме вчителем, адже зарплати маленькі.

Зазначається, що в цей університет на вчителів хімії цього року вступили 3 студенти, вчителів інформатики – 6, вчителів математики – 10.

Як розповів керівник Управління освіти і науки Чернігівської ОДА Микола Конопацький, через малу кількість охочих навчатися на вчителів виникла нестача педагогів. Зокрема, найбільше їх не вистачає у сільських школах, де зарплата молодого вчителя 7 тисяч гривень.

За його словами, в області не вистачає приблизно 20 вчителів природничих наук

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