Школи Одеси зможуть вийти з "дистанційки" з 1 листопада: названо умову

В Одесі школярі зможуть повернутися за парти вже з 1 листопада. Це відбудеться за умови, якщо у закладах освіти будуть вакциновані від COVID-19 всі вчителі, тобто 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора департаменту освіти і науки Одеської міськради Олену Буйневіч.

За словами чиновниці, на сьогодні в Одесі щеплені від коронавірусу 91% вчителів.

"Ті школи, в яких не набереться 100% вакцинованого персоналу, будуть навчатися дистанційно", - зазначила Буйневіч.

Вона підкреслила, що ця умова не стосується учнів початкових класів, які продовжать працювати очно, як і дитячі садочки.

Разом з тим, Буйневіч анонсувала створення окремих класів для дітей, які після відновлення очного навчального процесу захочуть навчатися дистанційно.