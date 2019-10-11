Скандал з підручником по літературі: одна з мам знайшла "зраду"

Україну порівняли з бідною дівчинкою (ua.unm.org.ua)

У підручнику з літератури для шостого класу Україну порівняли з заплаканою дівчиною

Батьки школярів поскаржилися в мережі, що їх дітям дають читати підручник з літератури, в якому є легенда про Україну. Там нашу країну порівнюють з босою і заплаканою дівчинкою. На "зраду" звернула увагу одна з мам дитини шостого класу, яка процитувала легенду і опублікувала скріншот з шкільної книги. Про це жінка написала на своїй Facebook-сторінці.

"Ганьба". У мене немає слів!!! Вірніше багато букв. Тримайте мене семеро!!!! Мій мозок категорично відкидає побачене, а серце впевнено починає битися від обурення!!!!! Дано. Українська література 6 клас. Завдання - прочитати легенду про Україну і знайти зв'язок аналогію з "Молитвою", - написала мама.

В легенді розповідається про те, що нібито всім країнам роздали таланти: французам – елегантність, полякам – талант торгівлі, італійцям – музикальність.

Маму обурило те, що росіянам дали владу, а Україна в особі босої дівчинки залишилася в кутку без талантів.

Скріншот (facebook.com/annetmakarena)

В коментарях батьки дітей підтримали маму і висловили своє обурення цією легендою.

Це ще в нашому дитинстві ця казка була. Скільки вже поколінь...

Ось! Мене це теж турбувало ще мало не зі школи. Чому наша країна вічно в такому контексті підноситься. Дякую, що звернули увагу.

Таке враження, що автори підручників не хочуть обтяжувати себе підбором нормального вмісту для школярів. Простіше накрапать 3 абзацу та піднести це як народна творчість.

Скріншот коментарів (facebook.com/annetmakarena)