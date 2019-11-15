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Під Чернівцями "поховали" Володимира Дантеса: фото надгробка

STYLERПерсони    15.11.2019 - 10:39
Під Чернівцями "поховали" Володимира Дантеса: фото надгробка
Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес іронічно поставився до такого роду "визнання"

Під Чернівцями з'явився кам'яний надгробок, на якому зображено українського співака, чоловіка Наді Дорофєєвої, Володимира Дантеса. Про це повідомив сам виконавець в Facebook.

Артист показав знімки, зроблені в селі Годилів на околиці Чернівців. Селище знаходиться по дорозі на цвинтар, і там зосереджені приватні фірми, що надають різні меморіальні послуги.

В одній з таких контор Дантес і знайшов сам себе... на надгробному пам'ятнику. Співак з гумором поставився до такого "визнання", назвавши це піком популярності. Єдине, на що нарікає Володимир - це те, що "фото можна було взяти і свіжіше".

Під Чернівцями &quot;поховали&quot; Володимира Дантеса: фото надгробкаПід Чернівцями &quot;поховали&quot; Володимира Дантеса: фото надгробка

Під Чернівцями з'явився надгробок з Дантесом (фото: facebook.com/Володимир Дантес)

Підписники також вдосталь посміялися з дбайливого шанувальника, який "подбав про майбутнє виконавця".

"З глибокою повагою до творчості, любов'ю і турботою про твоє майбутнє!" - написав юзер.

"Вова, ось це я розумію - повернення!" - сміється коментатор.

"Я в захваті!" - пише дружина Дантеса Дорофєєва.

Під Чернівцями &quot;поховали&quot; Володимира Дантеса: фото надгробка

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