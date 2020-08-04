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У Карпатах за сезон не зійшло жодної лавини і це аномалія, - метеорологи

Карпати, Вівторок 04 серпня 2020 16:59
У Карпатах за сезон не зійшло жодної лавини і це аномалія, - метеорологи
Фото: лавина (daynews.com.ua)
Автор: Максим Зайченко

Зимовий сезон в українських горах був теплим, малосніжним і короткочасним

У Карпатах за сезон 2019-2020 не зійшло жодної лавини. Метеорологи вважають це аномальним явищем.

Про це йдеться у звіті, розміщеному на Facebook-сторінці сніголавинній ситуації в українських Карпатах.

Як зазначається, минулий сезон в Карпатах був аномальним по всіх параметрах.

"У Карпатах сніголавинний сезон 2019-2020 року був аномальним за весь період спостережень за всіма параметрами: як по висоті снігового покриву, так і по температурному режиму, опадів і іншим параметрам. Протягом сніголавинного сезону не зафіксовано сходження жодної лавини", - йдеться в повідомленні.

У звіті метеорологів йдеться, що зимовий сезон в українських горах був теплим, малосніжна і короткочасним.

Крім малосніжної зими, причиною відсутності лавин називають заростання схилів гір чагарниковими рослинами, а також відсутність значних хуртовин та відлиг.

У Карпатах за сезон не зійшло жодної лавини і це аномалія, - метеорологиУ Карпатах за сезон не зійшло жодної лавини і це аномалія, - метеорологи

Також за весь сезон синоптики жодного разу не оголошували IV і V рівня сніголавинної небезпеки, що буває рідко.

Раніше РБК-Україна писало, що туристів в Карпатах просять заповнювати онлайн-форму до походу в гори.

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