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Під Миколаєвом у річку заплив червонокнижний дельфін: рідкісне відео

STYLERЖиття    28.04.2020 - 17:53
Під Миколаєвом у річку заплив червонокнижний дельфін: рідкісне відео
Дельфін у річці Південний Буг (колаж: РБК-Україна)

Під Миколаєвом у річці Південний Буг виявили червонокнижного дельфіна

Сьогодні, 27 квітня, в річці Південний Буг жителі села Себино Миколаївської області помітили чорноморську афаліну і відразу ж повідомили про це рибоохоронному патрулю. В патрулі розповіли, що спочатку дельфін був дуже наляканий і не хотів йти на контакт.

Через деякий час дельфін заспокоївся і його спробували повернути назад у море. З допомогою катерів тварина подолала 17 кілометрів акваторії річки в бік Бузького лиману. Але коли стало темно дельфін загубився. Але інспектори продовжують рятувальну операцію.

Начальник управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області Євген Міщенко зазначив, що врятувати дельфіна досить непросте завдання, оскільки для цього необхідно мати в наявності спеціальну техніку.

В річку Південний Буг з моря заплив дельфін 27 квітня на гарячу лінію надійшло повідомлення про те, що в річці...

Опубліковано Миколаївський рибоохоронний патруль Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Дельфін у річці Південний Буг (відео: facebook.com/mkdarg)

За кілька років - це перший такий випадок, що дельфін заплив так далеко в річку. Передбачається, що він проплив понад 135 кілометрів. При цьому з дельфінами не все так просто, оскільки їх не можна тягнути силою, штовхати, кантувати у напрямку до моря через те, що у них ніжна шкіра, і на ній багато кровоносних судин і нервових закінчень.

Афаліни зазвичай плавають в акваторії чорного моря. В прибережних зонах і на мілководдях їх можна зустріти частіше навесні та восени. Даний вид занесений в Червону книгу України.

Нагадаємо, що під Сумами браконьєри вбили самку зубра, занесеного в Червону книгу.

Раніше повідомлялося про те, що під Донецьком помітили зникаючого хижака з Червоної книги - норку європейську. В Україні їх залишилося близько 300.

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