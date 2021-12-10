ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Майно і доходи багатих українців перевірятимуть за новими правилами: кого торкнеться і коли

Новость на русском →
П'ятниця 10 грудня 2021 17:01
Майно і доходи багатих українців перевірятимуть за новими правилами: кого торкнеться і коли Колаж РБК-Україна: в Україні запрацює "податковий спецназ" для перевірки доходів заможних громадян
Автор: Володимир Костирін

В Україні створять спеціальний підрозділ, який перевірятиме доходи заможних громадян. Згідно з меморандумом міністерства фінансів з Міжнародним валютним фондом, виникнення такого "податкового спецназу" планувалося до 1 грудня, але поки цього не сталося - потрібен закон.

Про це передає видання UBR.

У Державній податковій службі уточнили у відповіді на запит журналістів, що створення спецпідрозділу для перевірки доходів і майна багатих українців стане можливим тільки після ухвалення Верховною Радою відповідного закону.

Отримавши "добро" від парламенту, відомством "будуть вжиті всі необхідні організаційно-правові заходи, щодо створення зазначеного підрозділу".

Як зазначили в ДПС, в Україні 21 липня набрав чинності закон №1539 "Про внесення змін у Податковий кодекс України та інші закони України про стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет".

Після цього, з 1 вересня, почалася кампанія з "податкової амністії" - тобто одноразове (спеціальне) декларування активів фізосіб у добровільному порядку. Дедлайн для такого подання "нульової декларації" - вересень 2022-го.

У податковій розповіли, що ними вже було створено відповідний структурний підрозділ, що займається "податковою амністією".

Хто в Україні потрапить під непрямі методи контролю за витратами

Тим часом за словами міністра фінансів Сергія Марченка, українців, які задекларують свої активи в ході "податкової амністії", не торкнуться непрямі методи контролю за витратами і доходами.

"Це не торкнеться 95% громадян України, у яких, умовно кажучи, є 15 тисяч доларів накопичень і звичайна квартира. Навіть якщо вони не можуть пояснити, де вони взяли ці гроші, це їх не торкнеться", - запевнив нещодавно чиновник в інтерв'ю "РБК-Україна".

У Мінфіні уточнили, що нововведення торкнуться тільки тих громадян, які дійсно мають необхідність задекларувати. Зараз це можна зробити, поклавши гроші на рахунок в банк і заплативши 5%, або ж купивши ОВДП з комісією 2,5%.

Очікується, що законопроект з відповідними нормами можуть внести до Ради до кінця 2021-го.

Як працює закон про "нульову декларацію":

  • Громадяни повинні записати в декларації свої валютні цінності, крім готівки, цінних паперів, рухоме і нерухоме майно, частки в майні юридичних осіб в Україні та за кордоном. При цьому не потрібно вказувати джерело походження активів.
  • Після цього потрібно сплатити в банку збір - 5% відрахувань за активи в Україні, і 9% за майно за кордоном.
  • Якщо у громадянина одне житло, то його декларувати не потрібно.
  • Також цього можна не робити, якщо сума заощаджень не перевищує 400 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що за даними дослідження, втрати держбюджету України від ухилення від податків оцінили у 290-465 мільярдів гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна податкова адмiністрація України Державна податкова служба Податки
LITE
Сьогодні - Знамення Богородиці: що не можна робити і чому цей день дуже важливий
Сьогодні - Знамення Богородиці: що не можна робити і чому цей день дуже важливий