Нардепи скаржаться на погіршення рівня життя: зарплати не вистачає (відео)

Народні депутати України нарікають на те, що їхнє життя в матеріальному плані стало гірше, ніж до приходу до Верховної Ради. Цікаво, що їхні декларації демонструють зовсім протилежне. Багато народних обранців купують нерухомість і шикарні автомобілі.

На опублікованому в Facebook відео парламентарі відповіли на питання, чи покращився або погіршився їх рівень життя за час роботи в парламенті.

Наприклад, одіозний депутат Ілля Ківа повідомив, що "розтягнути шлунок дуже легко, але він навчився виставляти рамки своїх потреб".

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура поскаржився, що з доходами стало гірше.

"Тому що раніше я займався бізнесом, юридичною практикою і отримував за одну годину гонорар 400$. Зараз у мене є фіксована зарплата, але мені в принципі вистачає. Ті гроші, які я отримую, стільки я і витрачав на життя. Тому що я вважав, що потрібно себе тримати в якихось рамках. Зрозуміло, що коли ти отримуєш великий гонорар, то з самого початку починаєш їх витрачати. Але у мене це пройшло вже багато років тому", - відповів він.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поскаржився, що його доходи тільки погіршилися.

"Можете подивитися мою декларацію. Погіршився", - заявив він.

Нардеп від "Слуга народу" Роксолана Підласа сказала, що її доходи скоротилися в половину, про це, мовляв, свідчить її декларація за 2018 року.

"Ті кошти, які були в наявності скоротилися в половину. Не хочу кривити душею і говорити, що депутати погано живуть, але рівень доходів знизився в порівнянні з тим, що у мене було до Верховної Ради", - зізналася Підласа.

Поскаржився на життя і нардеп групи "Довіра" Сергій Шахов. Він повідомив, що коли був підприємцем заробляв більше.

"Коли я був великим підприємцем і взагалі жив на тій території, працював по всьому світу, не був у політиці - у фінансовій стороні рівень погіршився. А в політичній стороні, то ми придбали максимально шанувальників і сьогодні "Наш край "розростається", - заявив він.

Один зі "слуг народу" Віталій Безгін розповів, що його зарплати йому не вистачає.

"Просто за рахунок того, що об'єктивно я живу здебільшого на накопичення. І я чесно кажу, що зарплати, яка є, враховуючи депутатську діяльність, її не вистачає, - підсумував він.