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Українського депутата суд відправив на 150 годин громадських робіт через декларацію

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Львівська область, П'ятниця 17 грудня 2021 22:11
Українського депутата суд відправив на 150 годин громадських робіт через декларацію Колаж РБК-Україна: під Львовом суд покарав громадськими роботами депутата, який приховав доходи
Автор: Володимир Костирін

Під Львовом суд засудив депутата сільради до громадських робіт строком на 150 годин, а також заборонив протягом року працювати в органах місцевого самоврядування та займатися чиновницькою діяльністю. Всьому виною - не подана декларація про доходи.

Відповідний вердикт Дрогобицького міськрайонного суду опубліковано на сайті Єдиного реєстру судових рішень в Україні.

Як йдеться у матеріалах справи, підсудна - депутат 7-го скликання Модрицької сільської ради Дрогобицького району - свідомо проігнорувала заповнення декларації на сайті НАЗК всупереч вимогам аб. 2 ч. 2 ст. 45 закону.

"Таким чином, особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366-3 КК України, тобто умисно не подала суб`єктом декларування декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачено Законом України «Про запобігання корупції", - вказується в публікації.

Стосовно жінки-депутата на початку 2019-го почали провадження і справу відправили до суду на розгляд.

До речі, її депутатські повноваження закінчилися в день відкриття першої сесії 8 скликання Трускавецької міськради 1 грудня 2020 року.

"30 листопада 2021 р. між підозрюваною і прокурором у порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 і 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості", - розповіли в суді.

Згідно з такими домовленостями, було прийнято рішення і про покарання підсудної - громадські роботи строком 150 годин з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, на строк 1 рік.

Також зазначається, що жінка раніше не була судима. Під час процесу та розслідування запобіжний захід обвинуваченій не обирався.

Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді. Жінку також попередили, що ухилення від призначених громадських робіт загрожує їй більш суворим покаранням.

Раніше повідомлялося, що нардепи поскаржилися на погіршення рівня життя, і що зарплати їм не вистачає.

Нагадаємо, нещодавно в Державній податковій службі розповіли, що майно та доходи багатих українців перевірятимуть за новими правилами.

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Декларації про доходи Львівська область
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