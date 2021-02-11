Українське село через потужні зливи пішло під воду: відео наслідків негоди
На Закарпатті через негоду і рясні опади село повністю затопило - вода залила вулиці населеного пункту Великі Лучки, змусивши більшість місцевих жителів сидіти вдома, а транспорт - плавати.
Про це 11 лютого повідомляє видання "Перший".
Зазначається, що подібний сюрприз стихія принесла жителям села цим ранком. Так, поки більшу частину України засипають снігопади, під Мукачевим ллють дощі. Причому вже кілька днів поспіль.
Фото і відео з затопленого села очевидці публікують в мережі - у Viber-спільноті "Увага РАДАР".
Відео: У селі на Закарпатті через багатоденні дощі стався потоп
На кадрах видно, що через шар води авто насилу пересуваються вулицями, а пішоходи іноді пройти не можуть і зовсім.
На Закарпатті село залило водою через тривалі сильні дощі (фото: pershij.com.ua)
Але негода тут продовжує експериментувати та вправлятися у винахідливості - опади на території області, які не припиняються вже кілька днів, через різке зниження температури перейшли у сніг.
Тим часом у прес-службі ДСНС в Закарпатській області попередили про погіршення погодних умов у другу половину дня і ввечері 11-го лютого з переходом у ніч проти 12 лютого.
Рятувальники з посиланням на синоптиків Укргідрометцентру поінформували, що на більшій частині території Закарпатської області збережеться значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу, хуртовини. Приріст снігу в центральній та східній частині області 10-20 см. По області та по м. Ужгород посилення північного вітру до 15-20, місцями пориви до 23-28 м/с. Місцями у південній і східній частині області налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Був оголошений "жовтий" рівень небезпеки.
Раніше повідомлялося, що через сильні снігопади під Києвом утворився нескінченний затор з авто, і у мережі з'явилося відео гігантської черги з машин.
Нагадаємо, що українцям розповіли, як будуть працювати столичні школи та дитсадки у негоду.