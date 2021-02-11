Украинское село из-за мощных ливней ушло под воду: видео последствий непогоды

На Закарпатье из-за непогоды и обильных осадков село полностью затопило - вода залила улицы населенного пункта Большие Лучки, заставив большинство местных жителей сидеть дома, а транспорт - плавать.

Отмечается, что подобный сюрприз стихия преподнесла жителям села этим утром. Так, пока большую часть Украины засыпают снегопады, под Мукачево льют дожди. Причем уже несколько дней кряду.

Фото и видео с затопленного села очевидцы публикуют в сети - в Viber-сообществе "Увага РАДАР".

Видео: В селе на Закарпатье из-за многодневных дождей случился потоп

На кадрах видно, что из-за слоя воды авто с трудом передвигаются по улицам, а пешеходы иногда пройти не могут и вовсе.

На Закарпатье село залило водой из-за продолжительных сильных дождей (фото: pershij.com.ua)

Но непогода тут продолжает экспериментировать и упражняться в изобретательности - осадки на территории области, которые не прекращаются уже несколько дней, из-за резкого понижения температуры перешли в снег.

Тем временем в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области предупредили об ухудшении погодных условий во вторую половину дня и вечером 11-го февраля с переходом в ночь 12 февраля.

Спасатели со ссылкой на синоптиков Укргидрометцентра проинформировали, что на большей части территории Закарпатской области сохранятся значительные осадки в виде мокрого снега и снега, метели. Прирост снега в центральной и восточной части области 10-20 см. По области и по г. Ужгород усиление северного ветра до 15-20, местами порывы до 23-28 м/с. Местами в южной и восточной части области налипание мокрого снега и гололед. На дорогах гололедица.

Был объявлен "желтый" уровень опасности.