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Кравчук припустив відновлення подачі води в Крим

Вівторок 25 серпня 2020 09:35
Кравчук припустив відновлення подачі води в Крим
Фото: Леонід Кравчук (Senat.Rzeczypospolitej Polskiej by Michał)
Автор: Андрій Козловський

Київ може відновити подачу води тільки для жителів півострова

Глава делегації Києва в тристоронній контактній групі по Донбасу, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити подачу води в Крим у разі гуманітарної катастрофи. Однак, Київ може відновити подачу води тільки для жителів півострова.

Про це Леонід Кравчук заявив в ефірі "Українського радіо".

"В Криму живуть українці, і якщо раптом якась гуманітарна катастрофа трапиться, раптом, яка пов'язана з водою, то можемо дати людям воду", - сказав Кравчук.

При цьому Кравчук підкреслив, що Україна "ніколи" не дасть воду промисловим підприємствам і військовим базам півострова.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Криму немає гуманітарної кризи з водою.

Як повідомляло РБК-Україна, після окупації Росією Криму півострів повинен обходитися запасами місцевих водоймищ, які з початку року зміліли до критичного мінімуму.

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