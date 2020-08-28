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Футболіст "збірної ЛНР" гратиме у чемпіонаті України: плювок в обличчя

Житомир, П'ятниця 28 серпня 2020 19:05
Футболіст "збірної ЛНР" гратиме у чемпіонаті України: плювок в обличчя
У чемпіонаті України гратиме футболіст з "ЛНР" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Футбольні фанати вимагають відреагувати на скандал із гравцем з "ЛНР"

На Чемпіонаті України з футболу спалахнув скандал через участь в кубковому матчі в складі ФК "Полісся" (Житомир) спортсмена, який раніше грав у "чемпіонаті "ЛНР".

Мова йде про футболіста Олексія Лобова, якого напередодні матчу з "Чайкою" підписав житомирський клуб. Відповідна інформація розміщена на сайті ФК "Полісся".

Повідомляється, що "жовто-зелені" підсилилися двома гравцями перед кубковим матчем. Серед них значиться і цей спортсмен.

"Лобов Олексій Ігорович (16.08.1997) - півзахисник, вихованець молодіжної академії алчевської "Сталі". Починаючи з 2017 року виступав за першоліговий краматорський "Авангард". У минулому сезоні відіграв за "Авангард" 18 матчів, у яких відзначився п'ятьма голами", - розповіли про свого нового футболіста в "Поліссі".

Про спортивні здобутки футболіста на тимчасово окупованій території в Луганській області пише ультрас ФК "Полісся" White ZT Family у Facebook.

Фанати зазначили, що Лобов до 2017 року грав з "Гірняк" (Ровеньки), "Далевець" (Луганськ) та ще "за якісь там типу клуби (але це все в складі "ЛНРії")".

Футболіст &quot;збірної ЛНР&quot; гратиме у чемпіонаті України: плювок в обличчя

Олексій Лобов (фото: facebook.com/WhiteZTFamily)

Ультрас обурюється, що подібне відбувається в той час, як українські військові на Донбасі захищають країну від окупантів.

"А зараз він в Україні. Зараз він у нашому місті! Житомир - місто української військової слави А такий футболіст - плювок в обличчя житомирянам!" - йдеться в повідомленні.

Фанати також звернулися до керівництва та тренерського штабу ФК "Полісся" (Житомир) з вимогою відреагувати на скандал.

"Ви там що, знущаєтесь? Де ви знаходите таких гравців? Хто особисто займається такою "селекцією"? Чекаємо на офіційну позицію клубу! Якщо клуб спробує "просунути" далі та реабілітувати цього чорта з "ЛНРівських" териконів, наша реакція буде!" - пишуть ультрас.

Як зазначає місцеве видання "Журнал Житомира", керівництво ФК "Полісся" вже знає про інцидент, але поки його не коментує і Лобов досі залишається в складі клубу.

Футболіст &quot;збірної ЛНР&quot; гратиме у чемпіонаті України: плювок в обличчя

ФК "Полісся" підписало футболіста з "ЛНР" (фото: facebook.com/WhiteZTFamily)

Раніше повідомлялося, що у Харкові футболісти влаштували жорстку бійку прямо під час матчу.

Нагадаємо також, що нещодавно в Україні на футбольному матчі спалахнув расистський скандал із розбірками.

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