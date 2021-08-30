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Українські військові героїчно врятували афганські сім'ї: цього не змогли ані американці, ані канадці

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Кабул, Понеділок 30 серпня 2021 14:27
Українські військові героїчно врятували афганські сім'ї: цього не змогли ані американці, ані канадці Фото: Українскі військові в Кабулі врятували родини афганських перекладачів (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Українські військові провели героїчну спецоперацію з порятунку кількох родин афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади. Вони не могли вибратися із захопленого талібами Кабулу.

Про це пише канадське видання The Globe and Mail.

Операція з порятунку афганських родин (всього 19 осіб) була проведена рано вранці в п'ятницю, 27 серпня українськими військовими, що дислокувалися в аеропорту Кабула. Це сталося за день після того, як останній канадський евакуаційний літак вилетів з Афганістану, і за кілька годин після теракту біля воріт Міжнародного аеропорту Хаміда Карзая.

Так, напередодні запланованого виведення останніх сил США 31 серпня, українські військові пішки вийшли до міста, щоб супроводжувати два мікроавтобуси з перекладачами, та їхніми родинами - жінками і дітьми - на аеродром.

Зазначається, що евакуювати родини намагалися до цього канадські військові, однак спроба провалилася, як і інша, організована Державним департаментом США.

Евакуйовані кажуть, що приголомшені тим, як українці пішли на ризик, щоб врятувати їх, чого не зробили ані канадські, ані американські сили.

"Усі були здивовані. Минулого місяця я намагався, щоб нас хтось завів. Ми запитали американців, канадців, катарців, усіх - і рішення не було. Вони боялися вийти. Українські солдати були для нас ангелами", - сказав Джавед Хакмаль, 33-річний батько чотирьох дітей, який два роки працював із канадським спецназом в Афганістані.

Нагадаємо, що Україна евакуювала з Афганістану вже більше ніж 650 осіб.

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