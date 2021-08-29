У Кабулі стався потужний вибух

На території Кабулу прогримів потужний вибух. Що сталося цього разу - наразі невідомо, однак за попередніми даними, це був ракетний обстріл.

Про це пище РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт місцевого журналіста.

Відзначимо, що внаслідок двох терактів на території Кабулу загинули майже 200 осіб.

Також нещодавно прогриміли ще декілька вибухів, однак, як пізніше виявилося, американські військовослужбовці прийняли рішення знищити боєприпаси на території аеропорту, аби вони не дісталися "Талібану" після евакуації.

Third footage from Kabul explosion - Khawaja Bughra, PD15 pic.twitter.com/fqvZu1pgSV — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 29, 2021

Причина сьогоднішнього вибуху - наразі невідома, однак за попередніми даними, це був ракетний обстріл.