Леді Гага віддала данину культовому українському режисеру: відео вражає

Кадр з кліпу Леді Гага "911"

Леді Гага надихнулася образами з фільму Сергія Параджанова для нового відео

Леді Гага віддала данину культовому українському і вірменському режисерові Сергію Параджанову у новому кліпі "911". Американська співачка показала захоплюючі образи, якими вона надихнулася у фільмі "Колір граната" 1969 року.

Кліп зроблений у вигляді міні-фільму, режисером якого став Тарсем Сінгх, пише Likeinua.com.

Зазначимо, що у своєму фільмі Сергій Параджанов використав мало реальних діалогів, і велика частина історії розповідається за допомогою розповіді, звуку, музики і випадкових заставок.

Леді Гага "911" (відео: YouTube/Lady Gaga)

Для створення оригінальних образів Гага з командою знайшли нових дизайнерів і всі наряди показані в ролику - унікальні.

Співачка зізналася, що історія, зображена у кліпі, дуже особиста. Вона про душевне здоров'я і про те, як мрії можуть взаємодіяти і формувати героїв всередині і навколо нас.

Кадр з фільму "Колір граната" Сергія Параджанова

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