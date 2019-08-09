Український скрипаль заграв на всесвітньо відомій скелі над прірвою: вражаюче відео

Святослав Кондратів (скриншот з відео)

Знаменитий Святослав Кондратів не перестає вражати своїм талантом

Всесвітньо відомий скрипаль Святослав Кондратів вразив новим захоплюючим відео, знятим на знаменитій скелі над прірвою Trolltunga (Язик Троля) у рамках проекту #СвітОчимаСкрипаля.

"Про подорож до Язика Троля я мріяв давно. Але до останнього не вірилось, що у нас вийде відзняти матеріал для кліпу. Викликів було дуже багато, і перший - це погода! Норвегія "славиться" своїм суворим кліматом, де навіть влітку в горах часто йде сніг, а сонячні дні можна полічити на пальцях однієї руки. По дорозі до Язика Троля (хоча насправді дороги ніякої немає) йшов постійний дощ і пориви вітру були такі, що ми ледь утримувались на ногах. І чим далі йшли, тим було складніше, адже ми весь час піднімались вгору. 20 кілометрів пішки по горах під дощем та шквальним вітром - випробування ще те не тільки для мене, але й для всієї команди," - розповідає Кондратів.

Святослав Кондратів (скриншот з відео)

Другим викликом для скрипаля і його команди була ночівля в горах - на кам`янистих скелях, серед шквальних вітрів, за 15 км від найближчих людських осель.

"І звичайно шукачі пригод - туристи. Їх, не дивлячись на погоду, весь час було чимало, адже до цієї дикої краси їдуть зі всього світу. І знайти час, коли на локації зовсім не буде людей, майже неможливо. Але ми все здолали і все зробили! Краса, яку нам вдалося зняти, заворожує і манить!" - додав Святослав.

Sviatoslav Kondrativ - ViKing

Trolltunga - скеля незвичайної форми, яка височіє на захмарній висоті над мальовничим озером Рінгедалсватн в Норвегії. Язик Троля - місце, де мріють побувати туристи зі всього світу, випробувати свої сили та отримати насолоду від захоплюючих краєвидів.

Нагадаємо, що за останні два роки Святослав Кондратів разом зі своєю командою відіграв понад 100 концертів на провідних концертних майданчиках України, написав більше 50 композицій для скрипки та записав два десятки музичних відео до них у різноманітних куточках світу та України. Його називають Першою скрипкою України у жанрі pop-violin, адже це єдиний музикант у нашій країні, який своєю творчістю популяризує не тільки скрипку, але й сучасну інструментальну музику.

Раніше Святослав Кондратів зняв відео в підтримку напівзруйнованих замків України.