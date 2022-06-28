Український школяр заради ЗСУ продав футболку з автографом Роналду: португалець відреагував

Підліток з Івано-Франківська, 14-річний Володимир Романчук, продав ігрову футболку свого кумира Кріштіану Роналду на благодійному аукціоні, щоб допомогти Збройним силам України.

Про продаж футболки з автографом футболіста на аукціоні повідомила команда координаційного центру Save Ukraine Now.

Благодійники виручили за лот 70 тис. грн.

Зокрема, на футболці є й автограф знаменитого португальського футболіста-нападника і п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" з матчу кваліфікації на Євро-2022 між збірними Португалії та України, що відбувся ще 22 березня 2019 року в Лісабоні.

Хлопчик таким чином хотів зробити свій внесок у перемогу України. Зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для українських військових.

"Благодійний аукціон завершено! Переможцем став Руслан Карий, який зараз мешкає в США, зі ставкою у 70 тис. грн! Руслан є переможцем багатьох благодійних аукціонів на підтримку наших військових", - йдеться у повідомленні організаторів аукціону.

Український школяр продав на аукціоні футболку з автографом Роналду заради ЗСУ (facebook.com/SaveUkraineNow)

Як відреагував футболіст

Кріштіану Роналду прокоментував продаж своєї футболки на благодійному аукціоні. Він висловив сподівання, що це допоможе Україні вибороти щасливе майбутнє.

"Сподіваюся, що моя футболка з матчу з Україною 2019 року допоможе молодим людям знайти найкраще майбутнє. Хочу привітати Українську асоціацію футболу із такою акцією. Молюся про мир", - сказав він.