У Дніпрі 6-річна дівчинка грою на флейті збирає гроші на армію (відео)

У центрі Дніпра 6-річна дівчинка Соломія грає на флейті, а зібрані за свою музику гроші передає на фронт, на допомогу захисникам України.

Соломія Реут, шестирічна Українка з Дніпра, яка не залишилась осторонь, коли розпочалась війна.

Зокрема, спочатку вона разом з мамою займалася допомогою іншим волонтерам, після чого прийняли рішення зробити щось більше. Вони вирішили проводити благодійні концерти, адже дівчинка вміє грати на флейті.

Дівчинка зібрала вже 118 тисяч гривень і передала їх на потреби української армії.

"Беззубий реп про Стефанію від Соломії", - написала мама під відео.

Також дівчинка ще співала ще з іншими дітьми.

"Що тепер співають маленькі українці. Сьогодні у нас несподівано склалось тріо. Обожнюю цю дитячу суперсилу - знайомі 2 хвилини, а вже друзі", - йдеться під відео.

У коментарях користувачі в захваті від дівчини.