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У Дніпрі 6-річна дівчинка грою на флейті збирає гроші на армію (відео)

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Дніпро, Середа 08 червня 2022 21:58
У Дніпрі 6-річна дівчинка грою на флейті збирає гроші на армію (відео) Маленька українка збирає кошти на рамію (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У центрі Дніпра 6-річна дівчинка Соломія грає на флейті, а зібрані за свою музику гроші передає на фронт, на допомогу захисникам України.

Відео у Facebook опублікувала мама дівчинки Ксенія Реут.

Соломія Реут, шестирічна Українка з Дніпра, яка не залишилась осторонь, коли розпочалась війна.

Зокрема, спочатку вона разом з мамою займалася допомогою іншим волонтерам, після чого прийняли рішення зробити щось більше. Вони вирішили проводити благодійні концерти, адже дівчинка вміє грати на флейті.

Дівчинка зібрала вже 118 тисяч гривень і передала їх на потреби української армії.

"Беззубий реп про Стефанію від Соломії", - написала мама під відео.

Також дівчинка ще співала ще з іншими дітьми.

"Що тепер співають маленькі українці. Сьогодні у нас несподівано склалось тріо. Обожнюю цю дитячу суперсилу - знайомі 2 хвилини, а вже друзі", - йдеться під відео.

У коментарях користувачі в захваті від дівчини.

Раніше ми повідомляли, що маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.

Також ми писали, як підтримати і допомогти ЗСУ прямо зараз.

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