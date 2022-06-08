У Дніпрі 6-річна дівчинка грою на флейті збирає гроші на армію (відео)
У центрі Дніпра 6-річна дівчинка Соломія грає на флейті, а зібрані за свою музику гроші передає на фронт, на допомогу захисникам України.
Відео у Facebook опублікувала мама дівчинки Ксенія Реут.
Соломія Реут, шестирічна Українка з Дніпра, яка не залишилась осторонь, коли розпочалась війна.
Зокрема, спочатку вона разом з мамою займалася допомогою іншим волонтерам, після чого прийняли рішення зробити щось більше. Вони вирішили проводити благодійні концерти, адже дівчинка вміє грати на флейті.
Дівчинка зібрала вже 118 тисяч гривень і передала їх на потреби української армії.
"Беззубий реп про Стефанію від Соломії", - написала мама під відео.
Також дівчинка ще співала ще з іншими дітьми.
"Що тепер співають маленькі українці. Сьогодні у нас несподівано склалось тріо. Обожнюю цю дитячу суперсилу - знайомі 2 хвилини, а вже друзі", - йдеться під відео.
У коментарях користувачі в захваті від дівчини.
Раніше ми повідомляли, що маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.
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