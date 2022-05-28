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Маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ (фото)

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Субота 28 травня 2022 19:58
Маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ (фото) Харків'янин плете браслети, щоб допомогти ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Допомогти військовим під час війни в Україні хочуть навіть діти. Зокрема, 10-річний Іван Самсонов, який через воєнні дії вимушений був переїхати з родиною з Харкова до Полтави, також долучився до збору коштів.

Про це повідомляє Суспільне.

Як хлопець допомагає армії

Вже близько трьох місяців хлопець виготовляє і продає браслети. Гроші його батьки перераховують для Збройних сил України.

За словами мами хлопчика Тетяни Самсонової, вироби користуються попитом і поза межами держави.

"Якщо йому за один браслет замість 20 гривень, які він завжди каже, надсилають 300 гривень, то ми принципово ці гроші не розділяємо. І якщо 300 гривень заплатили, то 300 гривень на ЗСУ й ідуть", - каже мати.

Матеріали для виготовлення браслетів родина купує самостійно, а ще їх дають благодійники.

Маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ (фото)Українець продає браслети та вилучені кошти відправляє ЗСУ (suspilne.media)

Також повідомляється, що продає свої вироби хлопчик щосуботи в одному й тому ж місці. До того ж хлопець має замовлення через Інтернет, зокрема, з-за кордону.

"До нас звернулася моя подруга, вона перебуває у Німеччині. Вона зробила репост і наші браслети у кількості 25 штучок - патріотичних, жовто-блакитних ми відправили у Німеччину. І там із того хабу, умовно кажучи, із Франкфурту вони розлетілися далі. Це і в Мілан і ще кудись. У нас є замовлення до Сполучених Штатів, це теж наші знайомі замовляли", - розповідає Тетяна.

Окрім того, ще 33 браслети в Івана замовила київська волонтерка. Вона хоче їх відправити військовим на фронт у якості талісманів.

"Зараз у нас сума тих коштів, що ми передали, сягає майже 7 тисяч гривень. Бракує близько 200 гривень. Але цього тижня він дороблює замовлення, і сума перевалить за 7 тисяч", - додала Тетяна Самсонова.

Маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ (фото)

Українець продає браслети та вилучені кошти відправляє ЗСУ (suspilne.media)

Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області вилучили понад 200 автомобілів у п'яних водіїв та передадуть ЗСУ.

Також ми писали, що українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ.

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