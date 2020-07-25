Український курорт накрив сильний град: фото і відео наслідків негоди

Популярний український курорт Яремче, розташований в Івано-Франківській області, засипало великим градом. Погодна аномалія сталася в п'ятницю, 24 липня. Деякі райони міста і прилеглі села також торкнувся потужний градопад. Як повідомляють користувачі мережі, крупний град пройшов вдень і тривав близько півгодини.

Мешканці Яремче, а також туристи, що знаходилися під час негоди на курорті, стали свідками рідкісного явища, яке не виявилося занадто руйнівним.

Відповідні фото і відео в Мережі опублікували місцеві жителі.

Негода прийшла на Прикарпаття після того, як оголосили штормове попередження. Найбільше граду випало в Яремче, деякі дороги були вкриті настільки щільно, що створювалося враження, що це сніговий покрив. Приблизно через 25 хвилин град припинився.

Нагадаємо, вдень в суботу, 25 липня, у частині регіонів України очікуються грози. Місцями - з дощами та навіть зливами. Також ми писали, що в Україні оголосили штормове попередження.

Раніше ми повідомляли, що на заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра.