ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні оголосили штормове попередження

Україна, Субота 25 липня 2020 11:59
В Україні оголосили штормове попередження
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Синоптики прогнозують дощі з грозами

Сьогодні, 25 липня, на території західної України та у Києві спостерігатиметься погіршення погодних умов. Такі данні надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, у найближчу годину у Києві будуть спостерігатися дощі та грози. Така погода утримається там в першій половині дня. Крім того, грозові дощі вдень накриють усю західну Україну (I рівень небезпечності).

Нагадаємо, сьогодні синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже в половині областей країни.

Також у Львівській та Івано-Франківській областях очікується підйом рівня води в річках до 1 метра.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що 25 липня очікуються дощі з грозами в усіх західних та деяких центральних областях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся