Дощі з грозами та спека до +31: прогноз погоди на сьогодні

Фото: дощ в Україні (РБК-Україна)

Температура повітря в регіонах буде коливатися від +24 до +31

Сьогодні, 25 липня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про дощі з грозами в усіх західних та деяких центральних областях.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, грозові дощі сьогодні очікуються на всій західній території України, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У всіх інших регіонах спостерігатиметься помірна хмарність.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +24 до +28 тепла, а вночі від +13 до +16.

У центральних та північних регіонах температура вдень буде в межах +25 +30. Вночі вона опуститься до +13 +17.

У південних та східних областях температура вдень очікується від +26 до +31, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +10 +19 градусів.

Фото: погода в Україні на 25 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні йтимуть дощі. Температура повітря вдень буде коливатись від +25 до +28, а вночі від +12 до +15.

Фото: погода в Києві та області на 25 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні стане теплішою вже з 24 липня, а до кінця тижня на більшість територій повернеться спека до +30 градусів і вище.

Крім того, вчора в Україні попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.