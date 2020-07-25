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На заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра

Україна, Субота 25 липня 2020 09:56
На заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра
Фото: рівень води в річці (if.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Можливе формування значного місцевого і схильного стоку

На заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра. Така ситуація буде спостерігатися у Львівській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Підвищення рівня води в річках очікується протягом трьох днів.

"За даними Укргідрометцентру, ввечері 25 липня і протягом 26 - 27 липня на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1 метра над рівнями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що погода в країні стане тепліше з 24 липня, а до кінця тижня на більшість територій повернеться спека до +30 градусів і вище.

Також повідомлялося, що в внаслідок паводків на заході України залишаються пошкодженими понад 500 кілометрів доріг і 213 мостів.

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