Футболісти клубів Суперліги не зможуть грати на Євро і ЧС, - УЄФА
Футболісти клубів Європейської Суперліги не зможуть грати за свої збірні на Чемпіонатах світу та Європи. І залучатися до матчів національних збірних під егідою ФІФА та УЄФА.
Про це заявив президент УЄФА Олександр Чеферін, передає Marca.
"Кваліфікація на європейські змагання повинна проводитися за спортивним принципом, і кожен може змагатися з усіма. Я не можу не показати, що відкидаю (Суперлігу, - ред.). Ми всі проти цього кроку", - зазначив Чеферін.
Він також виступив з попередженням до футболістів.
"Всі футболісти, які гратимуть у цьому турнірі, не зможуть виступити за свою національну збірну. Всі конфедерації згодні з цим", - підкреслив Чеферін.
Він додав, що УЄФА направляє 90% зароблених грошей на розвиток футболу.
Нагадаємо, 12 топ-клубів з чемпіонатів Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення Європейської Суперліги (ESL).
Засновниками стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетико". Також мають добрати ще три клуби.
Через новий турнір УЄФА вже оголосив про реформування Ліги чемпіонів, щоб зробити її ще більш привабливішою для клубів з фінансової точки зору.