УЄФА через Суперлігу реформує Лігу чемпіонів, - DW

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через появу Європейської Суперліги реформує Лігу чемпіонів. Новий формат стартує вже з 2024 року.

Повідомляється, що сьогодні вранці на засіданні виконкому УЄФА підтвердили, що з 2024 року Ліга чемпіонів матиме новий формат. Зокрема, більше не буде групового етапу, команди змагатимуться у лізі за швейцарською моделлю. Також число учасників збільшиться з 32 до 36.

До раунду плей-офф вийдуть 8 кращих команд ліги, а інші учасники наступного етапу будуть визначаться в новому стиковому раунді. В оновленій Лізі чемпіонів всім учасникам будуть гарантовані мінімум 10 матчів, що значно збільшить доходи команд.

У турнірі не братимуть участь 12 грандів, які оголосили про створення Європейської Суперліги.