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УЄФА через Суперлігу реформує Лігу чемпіонів, - DW

Новость на русском → Ньон, Понеділок 19 квітня 2021 15:17
УЄФА через Суперлігу реформує Лігу чемпіонів, - DW Фото: УЄФА реформує Лігу чемпіонів (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через появу Європейської Суперліги реформує Лігу чемпіонів. Новий формат стартує вже з 2024 року.

Про це пише DW.

Повідомляється, що сьогодні вранці на засіданні виконкому УЄФА підтвердили, що з 2024 року Ліга чемпіонів матиме новий формат. Зокрема, більше не буде групового етапу, команди змагатимуться у лізі за швейцарською моделлю. Також число учасників збільшиться з 32 до 36.

До раунду плей-офф вийдуть 8 кращих команд ліги, а інші учасники наступного етапу будуть визначаться в новому стиковому раунді. В оновленій Лізі чемпіонів всім учасникам будуть гарантовані мінімум 10 матчів, що значно збільшить доходи команд.

У турнірі не братимуть участь 12 грандів, які оголосили про створення Європейської Суперліги.

Нагадаємо, сьогодні 12 топ-клубів з чемпіонатів Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення Європейської Суперліги (ESL). Засновниками стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетико". При цьому УЄФА пригрозив виключити ці клуби зі своїх турнірів.

Керівництво Європейської Суперліги вже подало до суду на ФІФА і УЄФА через планів асоціацій заборонити клубам брати участь у новій лізі під загрозою виключення з усіх інших національних і міжнародних турнірів.

Докладніше читайте в матеріалі "Футбольні гранди створюють Суперлігу Європи: що відомо про формат турніру".

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