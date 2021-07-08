Пілот "Мрії" вперше показав на відео з дрона, як злітає український авіагігант

Пілот Ан-225 "Мрії" - найбільшого вантажопідйомного літака за всю історію світової авіації, показав на відео з дрона, як злітає наш авіагігант. Крім того, він провів екскурсію по внутрішній частині літака.

Дивіться нижче на красу і міць "Мрії" - гордості нашого авіабудування.

Відео опублікував командир екіпажу "Мрії" Дмитро Антонов. Він розповів, що цього разу на Ан-225 команда вирушила в черговий комерційний політ - в Лейпциг (Німеччина).

Вперше кадри зльоту гіганта були зняті з дрона. Відео вдалося зробити під час вильоту з базового аеропорту Гостомель в Лейпциг. Також Анотнов показав роботу пілотів та інших членів екіпажу.

"Вас чекає невелика розповідь про особливості двигунів Д-18. А ще дуже гарний зліт і чудові відео з польоту", - підписано видовищне відео.

На яскравих кадрах показані розгін літака, його "вітання" і проліт повз. На тлі чутні переговори екіпажу в кабіні.

Відео: зліт "Мрії" зняли з дрона

Користувачі в коментарях захоплюються міццю і красою української "Мрії":