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Пілот "Мрії" вперше показав на відео з дрона, як злітає український авіагігант

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Четвер 08 липня 2021 10:10
Пілот "Мрії" вперше показав на відео з дрона, як злітає український авіагігант Колаж РБК-Україна: літак "Мрія" Ан-225 показали з дрона
Автор: Світлана Мащенко

Пілот Ан-225 "Мрії" - найбільшого вантажопідйомного літака за всю історію світової авіації, показав на відео з дрона, як злітає наш авіагігант. Крім того, він провів екскурсію по внутрішній частині літака.

Дивіться нижче на красу і міць "Мрії" - гордості нашого авіабудування.

Відео опублікував командир екіпажу "Мрії" Дмитро Антонов. Він розповів, що цього разу на Ан-225 команда вирушила в черговий комерційний політ - в Лейпциг (Німеччина).

Вперше кадри зльоту гіганта були зняті з дрона. Відео вдалося зробити під час вильоту з базового аеропорту Гостомель в Лейпциг. Також Анотнов показав роботу пілотів та інших членів екіпажу.

"Вас чекає невелика розповідь про особливості двигунів Д-18. А ще дуже гарний зліт і чудові відео з польоту", - підписано видовищне відео.

На яскравих кадрах показані розгін літака, його "вітання" і проліт повз. На тлі чутні переговори екіпажу в кабіні.

Відео: зліт "Мрії" зняли з дрона

Користувачі в коментарях захоплюються міццю і красою української "Мрії":

  • Ви мене сильно здивували кадрами знятими з коптера! Ось тільки не розумію, як його тільки не здуло повітряною хвилею.
  • Крута задумка, з коптера зняти зліт, відмінні кадри вийшли.
  • Супер! Відео з квадрокоптера - ніби із якогось голівудського блокбастера. Тільки не комп'ютерна графіка, а наживу! Вражаюче!
  • Дрон пережив вихори пробудження "Мрії"? Відмінний кадр! Спасибі!

Раніше ми писали, що наша "Мрія" підірвала мережу, проїхавшись автобаном у Німеччині.

Також повідомлялося, що українська "Мрія" ефектно приземлилася в Ізраїлі. З'явилися яскраві фото і відео.

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