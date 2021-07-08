Пілот "Мрії" вперше показав на відео з дрона, як злітає український авіагігант
Пілот Ан-225 "Мрії" - найбільшого вантажопідйомного літака за всю історію світової авіації, показав на відео з дрона, як злітає наш авіагігант. Крім того, він провів екскурсію по внутрішній частині літака.
Дивіться нижче на красу і міць "Мрії" - гордості нашого авіабудування.
Відео опублікував командир екіпажу "Мрії" Дмитро Антонов. Він розповів, що цього разу на Ан-225 команда вирушила в черговий комерційний політ - в Лейпциг (Німеччина).
Вперше кадри зльоту гіганта були зняті з дрона. Відео вдалося зробити під час вильоту з базового аеропорту Гостомель в Лейпциг. Також Анотнов показав роботу пілотів та інших членів екіпажу.
"Вас чекає невелика розповідь про особливості двигунів Д-18. А ще дуже гарний зліт і чудові відео з польоту", - підписано видовищне відео.
На яскравих кадрах показані розгін літака, його "вітання" і проліт повз. На тлі чутні переговори екіпажу в кабіні.
Відео: зліт "Мрії" зняли з дрона
Користувачі в коментарях захоплюються міццю і красою української "Мрії":
- Ви мене сильно здивували кадрами знятими з коптера! Ось тільки не розумію, як його тільки не здуло повітряною хвилею.
- Крута задумка, з коптера зняти зліт, відмінні кадри вийшли.
- Супер! Відео з квадрокоптера - ніби із якогось голівудського блокбастера. Тільки не комп'ютерна графіка, а наживу! Вражаюче!
- Дрон пережив вихори пробудження "Мрії"? Відмінний кадр! Спасибі!
Раніше ми писали, що наша "Мрія" підірвала мережу, проїхавшись автобаном у Німеччині.
Також повідомлялося, що українська "Мрія" ефектно приземлилася в Ізраїлі. З'явилися яскраві фото і відео.