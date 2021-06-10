Ас ЗСУ виконав 20 фігур вищого пілотажу за 10 хвилин: відео "небесної хореографії"

Український військовий льотчик продемонстрував навички маневрування в небі з елементами повітряної "хореографії", виконавши на винищувачі 20 фігур вищого пілотажу всього за 10 хвилин.

Про це 10 червня передали на Facebook -сторінці 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

За штурвалом бойового повітряного судна знаходився льотчик першого класу полковник Юрій Булавка.

Ас після зльоту виконав "петлю Нестерова" ("мертва петля"), потім ряд інших складних маневрів: "дзвін", "перевернутий політ", "бочка" і так до самого заходу на посадку.

У бригаді зазначили, що кожна з фігур вищого пілотажу - елемент реального бою, а не просто "красивий маневр у повітрі".

Пілот зізнався, що мріяв про небо з дитячих років, і досягти мети вдалося завдяки підтримці батьків, вчителів і наполегливій праці на землі та у повітрі.

"Показати, на скільки маневреним може бути "залізний птах", витиснути з нього максимум, приклавши до цього щонайбільше своїх зусиль - для мене найвища нагорода", - розповів Булавка.

Також він зазначив, що льотчик-винищувач повинен вміти застосовувати повітряне судно на його максимальних межах дотримуючись безпеки як для себе, так і для людей в цілому.

"Сам пілотаж виглядає красиво, але все це основні маневри повітряних боїв, де пілот викладається повністю, аби здолати ворога, зберегти своє життя і вийти з битви переможцем", - додав військовий ас.

Відео: пілот ЗСУ показав 20 фігур вищого пілотажу за 10 хвилин