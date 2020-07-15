Український держсервіс стане предметом мистецтва і потрапить в німецький музей дизайну

"Дія" потрапила в німецький музей дизайну Red Dot в Ессені (фото: red-dot.org)

Портал "Дія" став переможцем у номінації Interface Design

Портал "Дія" потрапить в німецький музей сучасного дизайну Red Dot в Ессені. Український державний сервіс стане об'єктом мистецтва і досягнення світового сучасного дизайну. Про це у своєму каналі в Telegram розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Український політик заявив, що портал "Дія" отримав Red Dot Design Award в номінації Interface Design.

"Це як Оскар чи Grammy, тільки в дизайні", - порівняв чиновник.

Також Федоров розповів про принципи створення порталу, які стали перевагами "Дії" і призвели до перемоги у конкурсі.

"Держава, у центрі якої ти — за таким принципом треба було створити зручний сайт, що спрямує українця одразу до потрібної послуги. Кожна з них була спрощена, отримала пояснення, підказки та відповіді на питання. Вдалося не тільки трансформувати державні послуги з незрозумілих до "все просто, працює", а й потрапити до Музею дизайну Red Dot в Ессені. Дія — український державний сервіс, що стане об'єктом мистецтва серед досягнень сучасного дизайну. Тепер ми в історії", - написав державний діяч.

Додаток "Дія" (фото: t.me/zedigital)

Також він подякував усім, хто брав участь у розробці функціоналу та дизайну програми та сайту "Дія".

Раніше ми повідомляли, що в додатку "Дія" з'явиться новий документ. Повідомляється, що завдяки поліпшенню програми можна добитися істотного прискорення операцій з підготовки документації.

Також ми писали, що УЗ почала приймати цифровий студентський квиток при посадці в поїзд. По новому студентському також можна отримати 50% знижку на проїзд.