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Паперовий ідентифікаційний код більше не знадобиться: рішення влади

Середа 15 липня 2020 18:30
Паперовий ідентифікаційний код більше не знадобиться: рішення влади
Ідентифікаційний код і додаток "Дія" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У додатку "Дія" з'явиться можливість додати свій ідентифікаційний код

Українцям більше не потрібно буде носити з собою паперову версію ідентифікаційного коду, бо влада вирішила створити його електронну версію в додатку "Дія". Окремий документ буде внесено для того, щоб прискорити більшість процедур з виготовлення документів.

Як розповів у своєму каналі в Telegram віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, документ можна використовувати для надсилання державним органам через QR або пуш-повідомлення.

"Вчора Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, тим самим проклавши шлях до легалізації електронного ІПН (податковий номер, який ми всі тягаємо за собою на папірці). Він скоро буде в "Дії", окремим електронним документом, який легко шериться через QR і пуш-повідомлення будь-якого держоргану", – написав Федоров.

Паперовий ідентифікаційний код більше не знадобиться: рішення влади

Паперовий ідентифікаційний код більше не знадобиться: рішення владиСкріншот (t.me/zedigital)

Міністр додав, що чекає моменту, коли зможе спалити "життям-пошарпаний шматок паперу".

Нагадаємо, що раніше УЗ почала приймати цифровий студентський квиток при посадці в поїзд. Він так само дає право на пільгу 50%.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2020 року хакери атакували бази даних банків, державних органів і водіїв служби перевезень, в результаті чого стався витік персональних даних українців.

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